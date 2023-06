Découvrez l’exposition « Les Saints de Vendeuvre dans la lumière » à la cathédrale Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Découvrez l’exposition « Les Saints de Vendeuvre dans la lumière » de l’Association ArTho.

Venez découvrir cette exposition de statues en terre cuite de l’ancienne Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre-sur-Barse, plus connue sous le nom de « Sainterie ».

L’exposition est exceptionnellement prolongée pour le week-end des Journées Européennes du Patrimoine. Profitez donc de ces derniers instants pour la découvrir.

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Place Saint-Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 76 98 18 http://www.cathedraledetroyes.com Véritable merveille de l’architecture gothique, elle possède une des plus grandes surfaces de verrières historiées de France, avec des vitraux du XIIIe siècle dans le chœur, et datés des XVe et XVIe siècles dans la nef.

Depuis 1793, elle abrite également l’orgue de l’abbaye de Clairvaux.

Son trésor regroupe un ensemble remarquable de châsses (dont celle de saint Bernard de Clairvaux, restaurée d’après les plans de Viollet-le-Duc), de reliques, d’émaux limousins, d’objets insignes et de pièces d’orfèvrerie.

Parmi les ensembles remarquables, citons un coffret en ivoire pourpré byzantin (XVe siècle), les aumônières des Comtes de Champagne (XIVe siècle), les émaux du chef reliquaire de saint Loup (XVIe siècle) et la chapelle d’orfèvrerie d’Edouard Colbert (XVIIe siècle).

La cathédrale est classée au titre des Monuments Historiques en 1862.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association Artho