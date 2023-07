Balade commentée : Footing patrimoine « Nantes à travers les siècles » Cathédrale saint-pierre et saint-paul Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Balade commentée : Footing patrimoine « Nantes à travers les siècles » Cathédrale saint-pierre et saint-paul Nantes, 17 septembre 2023, Nantes. Balade commentée : Footing patrimoine « Nantes à travers les siècles » Dimanche 17 septembre, 10h30 Cathédrale saint-pierre et saint-paul Sur inscription Visites en footing : découvrez Nantes à travers les siècles, en alliant sport et patrimoine ! Partez avec le groupe en footing et portez un nouveau regard sur l’histoire de la ville. RDV place Saint-Pierre.

Limité à 12 personnes. Cathédrale saint-pierre et saint-paul Place Saint-Pierre, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr »}] Chef d’œuvre de l’art gothique, la construction de la cathédrale s’est étalée sur 457 ans, de 1434 à 1891. Crypte romane composée d’un martyrium central divisé en trois vaisseaux, colonnes à chapiteaux sans décor, baies à tores superposés à griffes d’angle, voûtes détruites en 1733, reste une absidiole sur les trois d’origine. Grande crypte correspondant aux fondements du choeur, agrandi au 19ème siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

