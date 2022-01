Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une Renaissance Chapelle de l’Immaculée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes : une Renaissance Chapelle de l’Immaculée, 4 février 2022, Nantes. 2022-02-04

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tous publics Soirée de clôture du cycle de conférences Cathédrales RayonNantes avec l’intervention du Père Michel Leroy, chargé de mission pour le suivi de la restauration par Monseigneur Laurent Percerou, Evêque de Nantes, Madame Valérie Gaudard, Conservatrice régionale des monuments historiques à la DRAC, chargée de restauration de la cathédrale et la Maîtrise de la Cathédrale pour les intermèdes musicaux. Chapelle de l’Immaculée adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Accueil

