Missa Santa Theresa Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Mézidon Vallée d’Auge Catégories d’Évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge Missa Santa Theresa Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Mézidon Vallée d’Auge, 7 janvier 2024, Mézidon Vallée d'Auge. Missa Santa Theresa Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Entrée libre, avec participation aux frais libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00 Cette œuvre polyphonique, dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, a été composée en hommage au chant corse par Frank Hartmann.

Créée en 2014, elle a été chantée à la basilique en 2016 et 2019 par un petit ensemble vocal, le Remède de Fortune.

A l’occasion du Jubilé de la naissance de la sainte, le compositeur a eu à cœur de lui offrir une nouvelle envergure en l’arrangeant pour grand chœur et orgue.

C’est cette version qui sera donnée ce week-end de clôture du double jubilé. Le chœur parisien « la Voix est Libre » se fait une joie de faire le déplacement pour fêter ces journées en compagnie de Renaud Vergnet, organiste. Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Place François Mitterrand Lisieux Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « amis.cathedrale.lisieux14@gmail.com »}] Missa Theresa Cathédrale de Lisieux Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Code postal 14270 Lieu Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Adresse Place François Mitterrand Lisieux Ville Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Mézidon Vallée d'Auge Latitude 49.080089 Longitude -0.060025 latitude longitude 49.080089;-0.060025

Cathédrale Saint Pierre de Lisieux Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon-vallee-d'auge/