Les Violons de Prague Cathédrale Saint Pierre Angoulême, 10 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

Le concert des Violons de Prague réunit les meilleurs solistes d’instruments à cordes de Prague et l’une des plus prestigieuses Soprano invitées de l’Opéra de Prague.

Et…une petite touche de Noël en plus pour cette tournée de décembre !.

2023-12-10 16:00:00 fin : 2023-12-10 17:30:00. EUR.

Cathédrale Saint Pierre Place Saint Pierre

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



The Prague Violins concert features Prague’s finest string soloists and one of the Prague Opera’s most prestigious guest sopranos.

And…a little extra Christmas cheer for this December tour!

El concierto Violines de Praga reúne a los mejores solistas de cuerda de Praga y a una de las sopranos invitadas más prestigiosas de la Ópera de Praga.

Y… ¡un poco más de alegría navideña para esta gira de diciembre!

Das Konzert der Prager Geigen vereint die besten Prager Streichinstrumentensolisten und eine der renommiertesten Gastsopranistinnen der Prager Oper.

Und…ein bisschen weihnachtlich wird es bei dieser Tournee im Dezember auch noch!

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême