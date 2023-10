Ensemble Vocal Cant’Ouvèze Cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux, 12 novembre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Petite messe solennelle de Rossini pour chœur, solistes, piano et accordéon..

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Cathédrale

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Rossini’s Petite messe solennelle for choir, soloists, piano and accordion.

Petite messe solennelle de Rossini para coro, solistas, piano y acordeón.

Kleine feierliche Messe von Rossini für Chor, Solisten, Klavier und Akkordeon.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence