Concert : deux trompettes et orgue cathédrale Saint-Paul-Trois-Châteaux, 8 octobre 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Saint-Paul-Trois-Châteaux,Drôme

Dominique Bougard et Nicolas Planchon joueront de la trompette et Christopher Hainsworth sera à l’orgue..

2023-10-08 17:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

cathédrale

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Dominique Bougard and Nicolas Planchon will play trumpet, and Christopher Hainsworth will play organ.

Dominique Bougard y Nicolas Planchon tocarán la trompeta y Christopher Hainsworth el órgano.

Dominique Bougard und Nicolas Planchon werden Trompete spielen und Christopher Hainsworth wird an der Orgel zu hören sein.

