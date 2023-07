Visite de la Cathédrale Saint-Maurice Cathédrale Saint-Maurice Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Visite de la Cathédrale Saint-Maurice 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Maurice

Accueil par les bénévoles de la paroisse de 14h à 17h. Visite libre.

Cathédrale Saint-Maurice Place Monseigneur Chappoulie, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire Sur le site d’une église primitive remontant au IVè siècle, puis d’une cathédrale romane édifiée et partiellement incendiée au cours du XIè, la reconstruction de Saint-Maurice est entamée par l’Ouest dans la première moitié du XIIè et s’achève après 1250 avec le transept et le chœur. Caractéristique du « gothique angevin », elle est couverte d’ogives très bombées, formant une nef unique aux volumes puissants. Du revers de la façade au chevet, le profil de plus en plus nervuré des ogives et le dessin de plus en plus travaillé des fenêtres reflètent stylistiquement la progression de la construction sur un siècle et demi. Les statues-colonnes du portail occidental (1180) aux draperies ciselées évoquent encore leurs homologues de Chartres et du Mans, bien que leurs attitudes, dégagées de leurs supports, annoncent déjà l’art plus naturaliste du XIIIè siècle. M.O Mandy. (2002).

