Concert de clavecin à la cathédrale Saint-Maclou Cathédrale Saint-Maclou Pontoise, 17 septembre 2023, Pontoise.

Concert de clavecin à la cathédrale Saint-Maclou Dimanche 17 septembre, 16h00 Cathédrale Saint-Maclou

concert de clavecin du jeune talent Jean-Baptiste Costa lauréat lors de la Nuit des Cathédrales, (sous réserve)

Cathédrale Saint-Maclou Place du Petit-et-du-Gand-Martroy 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé Monument historique par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville de Pontoise