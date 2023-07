MYSTÈRES DANS LA CATHÉDRALE Cathédrale Saint-Julien Le Mans, 21 juillet 2023, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Compagnie des Gens Pluriels. Chaque vendredi et samedi soir, fantômes et gargouilles vous guident dans la cathédrale Saint-Julien. Ils vous présentent ceux qui ont fait la légende de cet édifice majestueux avec des récits inédits qui vous transportent à travers le temps….

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . .

Cathédrale Saint-Julien Place Saint-Michel

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Compagnie des Gens Pluriels. Every Friday and Saturday evening, ghosts and gargoyles guide you through Saint-Julien Cathedral. They introduce you to those who made the legend of this majestic edifice, with never-before-told tales that transport you back in time…

Compagnie des Gens Pluriels. Todos los viernes y sábados por la noche, fantasmas y gárgolas le guiarán por la catedral de Saint-Julien. Le presentarán a aquellos que forjaron la leyenda de este majestuoso edificio, con historias inéditas que le transportarán en el tiempo…

Compagnie des Gens Pluriels. Jeden Freitag- und Samstagabend führen Sie Geister und Gargoyles durch die Kathedrale Saint-Julien. Sie stellen Ihnen diejenigen vor, die die Legende dieses majestätischen Bauwerks begründet haben, mit unveröffentlichten Erzählungen, die Sie in die Vergangenheit entführen…

