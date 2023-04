Concert Franco-Allemand avec la Maîtrise de l’Opéra de Leipzig Cathédrale Saint-Jean Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Concert Franco-Allemand avec la Maîtrise de l’Opéra de Leipzig Cathédrale Saint-Jean, 18 mai 2023, Lyon. Concert Franco-Allemand avec la Maîtrise de l’Opéra de Leipzig Jeudi 18 mai, 17h00 Cathédrale Saint-Jean Entrée libre Pour fêter l’Europe, la Maîtrise primatiale de Lyon organise un concert regroupant 80 chanteurs (40 français et 40 allemands). En signe de coopération euroépenne, le programme musical d’une heure alliera musique allemande et française autour du Requiem de Fauré et du magnificat de Schütz. Cathédrale Saint-Jean Place Saint-Jean, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@petitschanteursdelyon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-18T17:00:00+02:00 – 2023-05-18T18:00:00+02:00

