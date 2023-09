Visite de la Cathédrale, du cloître et de la crypte Cathédrale Saint Jean Baptiste Saint-Jean-de-Maurienne Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne

Visite de la Cathédrale, du cloître et de la crypte

Samedi 16 septembre à 14h, RDV devant la Cathédrale, Place de la Cathédrale, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Edifiée au VIème siècle, reconstruite au XIème, elle recèle dans ses murs quelques éléments de sculpture de l'édifice primitif.

Son porche néo-classique fut ajouté en 1771 pour abriter le tombeau de trois des premiers princes de la Maison de Savoie : Humbert aux Blanches Mains (le fondateur), Amédée « la Queue » et Boniface « le Roland » Parking place de la cathédrale. Accès par transport en commun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

