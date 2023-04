Visite commentée de la cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Visite commentée de la cathédrale Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 16 septembre 2023, Bazas. Visite commentée de la cathédrale Samedi 16 septembre, 11h00 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Réservation obligatoire. 850 ans d’histoire… Une cathédrale vivante dévoilée !

La cathédrale Saint-Jean (Monument historique inscrit sur la liste de 1840) est édifiée au XIIIe et XIVe siècles sur le modèle des grandes cathédrales gothiques du nord de la France.

La cathédrale a été dévastée en grande partie par les Huguenots (1577-1578), mais les portails, qui constituent le plus bel exemple de statuaire gothique de la Gironde, ont été épargnés. Le portail central est consacré au Jugement Dernier et à l’histoire de saint Jean-Baptiste ; les portails latéraux le sont à la Vierge et à saint Pierre. L’intérieur de l’édifice, d’une grande sobriété, est remarquable par la perspective de la nef étroite et longue.

La cathédrale est classée au patrimoine mondial de l’Unesco, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (1998). Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 30 place de la Cathédrale, 33430 Bazas Bazas 33430 Moulin de la Taillade Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 25 84 http://www.tourisme-bazadais.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 25 25 84 »}] La cathédrale fut édifiée pour la première fois au XIIe siècle (style roman). Ne reste aujourd’hui que le bas du clocher. En 1233, on pose la première pierre de la cathédrale gothique avec son triple portail orné de 290 statues. Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, à saint Jean-Baptiste, la cathédrale connaîtra différentes évolutions architecturales jusqu’au XIXe siècle. Accolés à la cathédrale se trouve le jardin du chapitre, héritage de l’ancien palais épiscopal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

