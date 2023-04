Exposition : « Restauration – Les quatre tableaux des Pères de l’Église de Nicolas Bertin » Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Bazas Catégories d’évènement: Bazas

Exposition : « Restauration – Les quatre tableaux des Pères de l’Église de Nicolas Bertin » Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 16 septembre 2023, Bazas. Exposition : « Restauration – Les quatre tableaux des Pères de l’Église de Nicolas Bertin » 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir les quatre tableaux des Pères de l’Église de Nicolas Bertin après leur restauration ! Ces tableaux constituent un don du roi Louis XVIII à la Ville de Bazas. Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 30 place de la Cathédrale, 33430 Bazas Bazas 33430 Moulin de la Taillade Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 25 25 84 http://www.tourisme-bazadais.com La cathédrale fut édifiée pour la première fois au XIIe siècle (style roman). Ne reste aujourd’hui que le bas du clocher. En 1233, on pose la première pierre de la cathédrale gothique avec son triple portail orné de 290 statues. Consacrée en 1095 par le pape Urbain II, à saint Jean-Baptiste, la cathédrale connaîtra différentes évolutions architecturales jusqu’au XIXe siècle. Accolés à la cathédrale se trouve le jardin du chapitre, héritage de l’ancien palais épiscopal. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

