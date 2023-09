La ville Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Soissons La ville Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Soissons, 13 octobre 2023, Soissons. La ville Vendredi 13 octobre, 10h00, 14h00 Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais inscription obligatoire Du sommet de la cathédrale, découvrez l’histoire et l’organisation de la ville de Soissons.

Avec une vue à 360°, on découvre la ville autrement.

Du CE2 au Lycée, 17 élèves maximum par creéneau horaire Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais place Mantoue 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 93 30 50 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:15:00+02:00

