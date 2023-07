Montées à la tour de la cathédrale Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Soissons Catégories d’Évènement: Aisne

Samedi et dimanche après-midi uniquement sur réservations.

14h à 14h45

14h45 à 15h30

15h30 à 16h15

16h15 à 17h Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais Rue des Fusillés et des Déportés – 02200 Soissons Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 50 http://patrimoine.ville-soissons.fr Construite à la fin du XIIe s., la nef et le chœur s’élèvent au XIIIe s. dans un style gohique classique. Reconstruite après la Première Guerre dans l’esprit de la cathédrale médiévale, possède un mobilier intéressant du XVIIe s. aux années 30. Accès handicapés sauf pour l’accès aux parties hautes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

