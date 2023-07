Visite de la cathédrale Cathédrale Saint-Gatien Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite de la cathédrale Cathédrale Saint-Gatien Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite de la cathédrale 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Gatien Visites commentées en permanence ainsi que les samedi et dimanche à 15h pour la formation de groupes Visites commentées, animation pour les jeunes : puzzle et jeu de piste. Cathédrale Saint-Gatien Place de la Cathédrale, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 66 39 84 11 http://visite-cathedrale-tours.fr Élevée sur les vestiges de la cité gallo-romaine de Caesarodunum, la cathédrale de Tours se dresse au cœur de la ville qui fut l’un des centres de pèlerinage les plus célèbres de l’Occident, Saint-Martin.

Du nom de son 1er évêque Gatien, la cathédrale a bénéficié très tôt de la protection des rois de France. Elle nous offre dans sa construction un véritable traité d’architecture gothique.

Elle présente l’un des plus beaux ensembles de l’art du vitrail du XIIIe siècle sans oublier les 200 m2 de vitraux contemporains dédiés à saint Martin, posés dans le bras nord du transept en janvier 2013. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Cathédrale Saint-Gatien Adresse Place de la Cathédrale, 37000 Tours Ville Tours

