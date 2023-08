Découvrez l’orgue de la cathédrale lors d’une visite guidée Cathédrale Saint-Fulcran Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Découvrez l’orgue de la cathédrale lors d’une visite guidée Samedi 16 septembre, 14h30 Cathédrale Saint-Fulcran Gratuit. Sur inscription. Durée : 30 min.

L’association des Amis des Orgues vous propose une visite guidée de l’orgue de la cathédrale par suivi d’un mini-concert d’orgue à 18h.

Cathédrale Saint-Fulcran Place Hôtel de ville, 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie 06 43 51 06 37 http://www.ensemble-arianna.com Deux édifices religieux furent érigés préalablement sur le site de l'actuelle cathédrale. Le premier vers les Ve et VIe siècles (crypte en sous-sol), le deuxième, bâti par l'évêque Fulcran fut consacré en 975 à Saint-Génies. L'actuelle cathédrale Saint-Fulcran, de type gothique languedocien, a été édifiée aux XIIe et XIVe siècles. D'abord dédiée à saint Génies, elle est associée au nom de Saint-Fulcran depuis le XVe siècle. Le cloître fut quand à lui édifié aux XVe, XVIe et XVIIe siècles.

La cathédrale actuelle offre une remarquable abside polygonale. On pourra également s’attarder sur la rosace et les vitraux de Mauvernay, les grandes orgues, la chapelle Saint-Fulcran et la chapelle Saint-Michel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Les amis des Orgues