Visite guidée Périgueux – Sur les toits de la cathédrale Saint-Front Cathédrale Saint-Front Périgueux, 22 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Venez découvrir l’architecture de ce monument classé patrimoine mondiale de l’Unesco !

Du sol de la cathédrale à ses toits, plongez-vous dans l’histoire de ce site à travers les questionnements qu’il soulève parfois. Située au cœur de l’ancien bourg médiéval, elle a contribué à son essor, via notamment le culte de Saint-Front.

Visite conviviale en petit nombre, la vue sur la ville et la possibilité d’approcher de près toute cette architecture en hauteur, laissent un souvenir unique.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux).

Groupes limités à 10 personnes. Enfant à partir de 8 ans, accompagné d’un adulte..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

Cathédrale Saint-Front Place de la Clautre

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the architecture of this Unesco World Heritage Site!

From the floor of the cathedral to its roofs, dive into the history of this site through the questions it sometimes raises. Located in the heart of the old medieval town, it contributed to its development, notably through the cult of Saint-Front.

A friendly visit in small numbers, the view of the city and the possibility of getting close to all this architecture in height, leave a unique memory.

Reservation required at the Tourist Office Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux).

Groups limited to 10 people. Children from 8 years old, accompanied by an adult.

Venga a descubrir la arquitectura de este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Desde el suelo de la catedral hasta sus tejados, sumérjase en la historia de este lugar a través de los interrogantes que a veces plantea. Situada en el corazón de la antigua ciudad medieval, contribuyó a su desarrollo, especialmente a través del culto a Saint-Front.

Una visita agradable en grupos reducidos, la vista sobre la ciudad y la posibilidad de acercarse a toda esta arquitectura dejan un recuerdo único.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo Destino Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux).

Grupos limitados a 10 personas. Niños a partir de 8 años, acompañados de un adulto.

Entdecken Sie die Architektur des UNESCO-Weltkulturerbes!

Tauchen Sie vom Boden der Kathedrale bis zu ihren Dächern in die Geschichte dieses Ortes ein und stellen Sie sich die Fragen, die er manchmal aufwirft. Die Kathedrale befindet sich im Herzen der mittelalterlichen Stadt und hat zu ihrem Aufschwung beigetragen, insbesondere durch die Verehrung von Saint-Front.

Die Aussicht auf die Stadt und die Möglichkeit, die Architektur in luftiger Höhe aus nächster Nähe zu betrachten, hinterlassen eine einzigartige Erinnerung.

Reservierung erforderlich beim Office de Tourisme Destination Périgueux (9 bis place du Coderc 24000 Périgueux).

Gruppen auf 10 Personen begrenzt. Kinder ab 8 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

