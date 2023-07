LES 4 SAISONS ET CONCERTO POUR PICCOLO CATHEDRALE SAINT ETIENNE Toulouse, 30 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Concert magique à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse : voyagez dans un univers musical de rêve et de poésie avec Vivaldi, Mozart, Bach et Massenet..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 22:00:00. EUR.

CATHEDRALE SAINT ETIENNE Place Saint-Etienne

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



A magical concert at Toulouse’s Saint-Etienne Cathedral: journey into a musical universe of dreams and poetry with Vivaldi, Mozart, Bach and Massenet.

Un concierto mágico en la catedral Saint-Etienne de Toulouse: viaje a un universo musical de ensueño y poesía con Vivaldi, Mozart, Bach y Massenet.

Magisches Konzert in der Kathedrale Saint-Etienne in Toulouse: Reisen Sie mit Vivaldi, Mozart, Bach und Massenet in eine musikalische Welt der Träume und Poesie.

Mise à jour le 2023-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE