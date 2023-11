CONCERT – ANNE-GAËLLE CHANON CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz, 17 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Anne-Gaëlle Chanon, nouvelle professeure d’orgue au Conservatoire de Metz, fera résonner l’orgue Renaissance du triforium de la cathédrale de Metz. Au programme, des oeuvres des 16ème et 17ème siècles.

Retransmission sur grand écran. Tout public

Dimanche 2023-12-17 16:30:00 fin : 2023-12-17 17:15:00. 0 EUR.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Place d’Armes – J. F. Blondele

Metz 57000 Moselle Grand Est



Anne-Gaëlle Chanon, new organ teacher at the Metz Conservatoire, will play the Renaissance organ in the triforium of Metz Cathedral. The program features works from the 16th and 17th centuries.

Big screen broadcast

Anne-Gaëlle Chanon, nueva profesora de órgano del Conservatorio de Metz, tocará el órgano renacentista del triforio de la catedral de Metz. El programa incluye obras de los siglos XVI y XVII.

Retransmisión en pantalla grande

Anne-Gaëlle Chanon, die neue Orgelprofessorin am Konservatorium von Metz, wird die Renaissance-Orgel im Triforium der Kathedrale von Metz zum Klingen bringen. Auf dem Programm stehen Werke aus dem 16. und 17.

Übertragung auf Großleinwand

Mise à jour le 2023-11-13 par AGENCE INSPIRE METZ