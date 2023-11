CONCERT – FRÉDÉRIC MAYEUR & THIERRY FERRÉ CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Metz, 3 décembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

concert à deux orgues à la cathédrale de Metz. Frédéric Mayeur, organiste titulaire de la cathédrale de Dijon et Thierry Ferré, organiste titulaire de la cathédrale de Metz, feront dialoguer l’orgue qui se trouve dans le transept et l’orgue derrière le maître-autel dans le chœur de la cathédrale.

Les grands maîtres de la musique baroque, Bach, Vivaldi et Buxtehude, seront au programme de ce concert original.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 15:45:00. 0 EUR.

CATHÉDRALE SAINT-ÉTIENNE Place d’Armes – J. F. Blondele

Metz 57000 Moselle Grand Est



two-organ concert at Metz Cathedral. Frédéric Mayeur, titular organist at Dijon Cathedral, and Thierry Ferré, titular organist at Metz Cathedral, will bring together the organ in the transept and the organ behind the high altar in the cathedral choir.

The great masters of Baroque music, Bach, Vivaldi and Buxtehude, will be featured in this original concert.

concierto a dos órganos en la catedral de Metz. Frédéric Mayeur, organista titular de la catedral de Dijon, y Thierry Ferré, organista titular de la catedral de Metz, reunirán el órgano del crucero y el órgano detrás del altar mayor en el coro de la catedral.

Los grandes maestros de la música barroca, Bach, Vivaldi y Buxtehude, figurarán en el programa de este original concierto.

konzert mit zwei Orgeln in der Kathedrale von Metz. Frédéric Mayeur, Titularorganist der Kathedrale von Dijon, und Thierry Ferré, Titularorganist der Kathedrale von Metz, werden die Orgel im Querschiff und die Orgel hinter dem Hauptaltar im Ch?ur der Kathedrale in einen Dialog treten lassen.

Die großen Meister der Barockmusik, Bach, Vivaldi und Buxtehude, stehen auf dem Programm dieses originellen Konzerts.

