Moselle Visite libre de la Cathédrale Saint-Etienne Cathédrale Saint-Étienne Metz, 16 septembre 2023, Metz. Visite libre de la Cathédrale Saint-Etienne 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Étienne Entrée Venez découvrir la cathédrale Saint-Etienne, dite la lanterne du Bon dieu. Cathédrale Saint-Étienne Place d’Armes, 57000 Metz Metz Bellecroix Moselle Grand Est 03 87 75 54 61 http://www.cathedrale-metz.fr La cathédrale de Metz, dont la surface vitrée est une des plus grande d’Europe (6500 m²) a été construite à partir de 1220. Les visiteurs peuvent y découvrir exceptionnellement la chape dite «de Charlemagne», datant du XIIe siècle, une chape byzantine de soie pourpre brodée de fil d’or. Les éléments les plus marquants de la cathédrale sont les traces des premières édifications (1220-1522). L’architecte Blondel apporta sa pierre à l’édifice par l’inscription du portail relié par les pavillons aux arcades de la place d’Armes.

Au XIXe siècle, sous l’influence de Tornow notamment, la restauration du portail sud fut entreprise avec l’édification d’un portail gothique en remplacement de celui de Blondel. Au XXe siècle, les transformations nantissent enfin la cathédrale de cette luminosité toute particulière qui rend cet édifice si singulier et qui sera à l’origine de son surnom de «lanterne du Bon Dieu». Elle est classée au titre des monuments historiques. Depuis de nombreuses années, l’État, qui a en charge l’entretien du bâtiment, consacre d’importants budgets pour en réaliser la rénovation extérieure et intérieure. La cathédrale de Metz est devenue, au fil du temps, le lieu naturel de tous les grands rassemblements de la cité ou du diocèse. Le 10 octobre 1988, l’édifice religieux a reçu l’historique visite de Jean-Paul II. À ce titre et en souvenir de cet évènement, la place voisine de l’édifice est devenue la place Jean-Paul II. Elle a été inaugurée le 17 décembre 2006, le même jour que le chœur rénové de la cathédrale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

