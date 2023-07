Concert d’Orgue – Olivier SCHMITT Cathédrale Saint-Etienne Limoges, 23 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 17h.

Entrée libre.

Participation au chapeau.

Olivier SCHMITT

Professeur d’orgue au conservatoire de Thionville.

Après un an de travaux, le grand orgue de la cathédrale a été inauguré officiellement le 18 juin 2023.

Plusieurs concerts dominicaux sont proposés tout au long de l’été permettant à ce nouvel orgue de retrouver un second souffle..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

Cathédrale Saint-Etienne Rue Porte-Panet

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 5pm.

Free admission.

Participation by hat.

Olivier SCHMITT

Organ teacher at Thionville Conservatory.

After a year’s work, the cathedral’s great organ was officially inaugurated on June 18, 2023.

Several Sunday concerts are scheduled throughout the summer, giving the new organ a new lease of life.

A las 17.00 h.

Entrada gratuita.

Participación con gorra.

Olivier SCHMITT

Profesor de órgano en el Conservatorio de Thionville.

Tras un año de trabajo, el gran órgano de la catedral se inaugura oficialmente el 18 de junio de 2023.

Varios conciertos dominicales están programados a lo largo del verano, dando así un nuevo impulso al nuevo órgano.

17 Uhr.

Eintritt frei.

Teilnahme mit Hut.

Olivier SCHMITT

Orgellehrer am Konservatorium von Thionville.

Nach einjähriger Bauzeit wurde die große Orgel der Kathedrale am 18. Juni 2023 offiziell eingeweiht.

Den ganzen Sommer über werden mehrere Sonntagskonzerte angeboten, die es der neuen Orgel ermöglichen, zu neuem Leben zu erwachen.

Mise à jour le 2023-06-13 par OT Limoges Métropole