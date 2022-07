Cathédrale Saint-Etienne : Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges Bourges Catégorie d’évènement: Bourges

Chaque dimanche à 17h, des concerts ouverts à tous, sont commentés afin d'ouvrir la curiosité et les oreilles d'un public novice.

Au Programme : Lucile Dollat, Florent Gallière, Simon Prunet-Foch, David Hirst, Olivier Salandini, Marie-Magdalena Kaczor. C’est pour faire découvrir le Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges qu’est né en 1986 ce festival. Cet instrument permet aux musiciens de dévoiler leurs talents sur un répertoire du XVème au XXème siècle. orguebourges@gmail.com http://www.grandorguebourges.org/ Chaque dimanche à 17h, des concerts ouverts à tous, sont commentés afin d’ouvrir la curiosité et les oreilles d’un public novice.

Au Programme : Lucile Dollat, Florent Gallière, Simon Prunet-Foch, David Hirst, Olivier Salandini, Marie-Magdalena Kaczor.

