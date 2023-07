Exploration de la majestueuse cathédrale de Toulouse : un voyage à travers l’histoire et l’architecture Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Exploration de la majestueuse cathédrale de Toulouse : un voyage à travers l’histoire et l’architecture 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse Gratuit. Entrée libre. Pendant les célébrations, certaines parties de la cathédrale peuvent être restreintes aux visites. Nous vous remercions de votre compréhension.

Découvrez la cathédrale de Toulouse !

Des bénévoles seront présents pour accueillir les visiteurs principalement l’après-midi.

Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse Place Saint-Étienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 06 62 88 65 20 https://lesamisdelacathedralesaint-etienne.blog4ever.com/ La cathédrale Saint-Étienne de Toulouse est un véritable joyau architectural qui offre une combinaison unique de styles et d’éléments, témoignant de son riche passé historique.

Avec son architecture s’étendant sur plusieurs siècles et sa curieuse allure légèrement inclinée, cette cathédrale mérite une visite, notamment pour ses orgues qui semblent suspendues dans les airs.

Son style insolite, complexe et éclectique définit cette cathédrale qui existe depuis le Ve siècle. L’édifice actuel a été principalement construit au XIIIe siècle. Cette construction remarquable, en apparence « inachevée », réunit deux styles gothiques : le gothique méridional, imposant et robuste, et le gothique septentrional, élancé et lumineux.

On est séduit par les stalles richement sculptées, le maître-autel de style baroque, les grilles et l’ensemble des vitraux. Les chapelles ornées de retables, de tableaux et de reliquaires créent une succession de petits musées.

Le buffet d’orgue datant du début du XVIIe siècle, suspendu comme un nid d’hirondelle, est une pièce impressionnante et le plus ancien de la ville.

Il convient également de mentionner que c’est ici que repose Riquet, célèbre concepteur du canal du Midi, ce qui ajoute une touche d’importance historique à cet endroit remarquable. Métro ligne B, station F. Verdier. Parking sur la place Saint-Étienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©R. Rives – Asso. des amis de la cathédrale