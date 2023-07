Visites guidées de la cathédrale Saint-Étienne de Sens Cathédrale Saint-Étienne de Sens Sens Catégories d’Évènement: Sens

Au programme samedi 16 septembre :

– 10h-12h : visite guidée ;

– 15h-17h : visite guidée ;

– 17h-18h : visite guidée de la grande sacristie (galerie des archevêques) ;

– 20h30-22h : visite guidée nocturne. Dimanche 17 septembre :

– 14h30-16h : visite guidée ;

– 16h-17h : visite guidée de la grande sacristie (galerie des archevêques) ;

– 17h-19h : présentation des grandes orgues par Luc Paganon, organiste titulaire.

La cathédrale Saint-Etienne, de son vrai titre cathédrale métropolitaine et primatiale Saint-Étienne de Sens, est la première cathédrale gothique de France (vers 1130) conçue avec un voûtement révolutionnaire : la croisée d'ogives. Construite sur plusieurs siècles, elle allie différents styles passant du roman au gothique flamboyant. Louis IX dit Saint-Louis s'y maria avec Marguerite de Provence en 1234. D'illustres personnages l'ont fréquentée : Thomas Becket, Saint-Louis, le Dauphin (fils de Louis XV), la Dauphine, Mallarmé, Courbet, etc.

