Concert: Orgue et trompe de chasse Cathédrale Saint-Etienne Châlons-en-Champagne, 1 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Concert d’orgue et trompe de chasse avec Elodie Marchal et le Rallye Trompe des Brunes.

Participation libre au profit de la restauration de l’orgue de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux.

Concert organisé par les Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Cathédrale Saint-Etienne Rue de la Trinité

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Organ and hunting horn concert with Elodie Marchal and Rallye Trompe des Brunes.

Free admission to benefit the restoration of the organ in the collegiate church of Notre-Dame-en-Vaux.

Concert organized by Les Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne.

Concierto de órgano y trompa de caza con Elodie Marchal y el Rally Trompe des Brunes.

Entrada gratuita a beneficio de la restauración del órgano de la colegiata de Notre-Dame-en-Vaux.

Concierto organizado por los Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne.

Orgel- und Jagdhornkonzert mit Elodie Marchal und der Rallye Trompe des Brunes.

Freier Eintritt zugunsten der Restaurierung der Orgel der Stiftskirche Notre-Dame-en-Vaux.

Konzert organisiert von den Amis des Orgues de Châlons-en-Champagne.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne