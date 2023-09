Spectacle: « Monsieur le curé fait sa crise » Cathédrale Saint-Etienne Cahors, 8 octobre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

L’abbé Benjamin Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque…et disparaît. C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?

Tous publics : familles, enfants, adultes, groupes de jeunes, scolaires, scouts, etc.

Réservations sur Billetweb: https://www.billetweb.fr/mlc-cahors?fbclid=IwAR0DvmkMNtpAJPnwxs5-PESaoidie8AAfL5Z1Rz_Aj_8waNSsN9hVgZO9KY.

2023-10-08 18:30:00 fin : 2023-10-08 20:00:00. 17 EUR.

Cathédrale Saint-Etienne

Cahors 46000 Lot Occitanie



Abbé Benjamin Bucquoy can’t take it anymore: the parishioners hate each other, a petition has been launched against him, his bishop no longer listens to him? When he learns that his dream job has been offered to someone else, he breaks down? and disappears. This is the start of a tender and luminous adventure, in which behind the comedy of the situations emerges a fundamental questioning: what is the heart of our vocation, and how can we remain faithful to it despite the heaviness of everyday life?

For all audiences: families, children, adults, youth groups, schoolchildren, scouts, etc.

Reservations on Billetweb: https://www.billetweb.fr/mlc-cahors?fbclid=IwAR0DvmkMNtpAJPnwxs5-PESaoidie8AAfL5Z1Rz_Aj_8waNSsN9hVgZO9KY

El abate Benjamin Bucquoy ya no puede más: los feligreses se odian, se ha lanzado una petición contra él, su obispo ya no le escucha.. Cuando se entera de que el trabajo de sus sueños se lo han ofrecido a otro, se derrumba… y desaparece. Es el comienzo de una aventura tierna y luminosa en la que, tras la comicidad de las situaciones, emerge una pregunta fundamental: ¿cuál es el núcleo de nuestra vocación y cómo podemos permanecer fieles a ella a pesar de la pesadez de la vida cotidiana?

Para todos los públicos: familias, niños, adultos, grupos de jóvenes, escuelas, scouts, etc.

Reservas en Billetweb: https://www.billetweb.fr/mlc-cahors?fbclid=IwAR0DvmkMNtpAJPnwxs5-PESaoidie8AAfL5Z1Rz_Aj_8waNSsN9hVgZO9KY

Der Pfarrer Benjamin Bucquoy hat die Nase voll: Die Damen der Gemeinde hassen sich, es gibt eine Petition gegen ihn und sein Bischof hört nicht mehr auf ihn Als er erfährt, dass die Stelle, von der er geträumt hat, einem anderen angeboten wird, bricht er zusammen und verschwindet. Dies ist der Beginn eines zarten und hellen Abenteuers, in dem hinter der Komik der Situationen eine grundlegende Frage auftaucht: Was ist der Kern unserer Berufung, und wie können wir ihr trotz der Schwere des Alltags treu bleiben?

Alle Zielgruppen: Familien, Kinder, Erwachsene, Jugendgruppen, Schulklassen, Pfadfinder usw.

Reservierungen über Billetweb: https://www.billetweb.fr/mlc-cahors?fbclid=IwAR0DvmkMNtpAJPnwxs5-PESaoidie8AAfL5Z1Rz_Aj_8waNSsN9hVgZO9KY

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Cahors – Vallée du Lot