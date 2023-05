Récital d’orgue estival Cathédrale Saint-Etienne, 9 juillet 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le récital d’orgue est organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale en collaboration avec la Paroisse de Cahors et le Conservatoire de Musique et du Théâtre du Grand Cahors.

Au programme, concertos et sonates du XVIIIè siècle, interprétés par Albertus Dercksen (orgue) et Pauline Dercksen (flûtes à bec)..

2023-07-09 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-09 . EUR.

Cathédrale Saint-Etienne

Cahors 46000 Lot Occitanie



The organ recital is organized by the Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale in collaboration with the Parish of Cahors and the Conservatoire de Musique et du Théâtre du Grand Cahors.

On the program, concertos and sonatas of the 18th century, performed by Albertus Dercksen (organ) and Pauline Dercksen (recorder).

El recital de órgano está organizado por la Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale en colaboración con la Parroquia de Cahors y el Conservatoire de Musique et du Théâtre du Grand Cahors.

El programa incluye conciertos y sonatas del siglo XVIII, interpretados por Albertus Dercksen (órgano) y Pauline Dercksen (flautas dulces).

Das Orgelkonzert wird von der Association des Amis de l’Orgue de la Cathédrale in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde von Cahors und dem Conservatoire de Musique et du Théâtre du Grand Cahors organisiert.

Auf dem Programm stehen Konzerte und Sonaten aus dem 18. Jahrhundert, gespielt von Albertus Dercksen (Orgel) und Pauline Dercksen (Blockflöten).

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Cahors – Vallée du Lot