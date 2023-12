Concert Spirituel Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Début : Dimanche 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 Les Amis de la Cathédrale vous propose ce concert exceptionnel, en deux parties.

Première partie : Voyageurs sur la Terre, Jacques Burtin (piano) / Deuxième partie : Les Sept Dernières Paroles du Christ, Joseph Haydn (Kora) 20 EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

