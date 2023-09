Les maisons de fous : quelques lieux de la psychiatrie à Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges, 14 octobre 2023, Bourges.

Les maisons de fous : quelques lieux de la psychiatrie à Bourges Samedi 14 octobre, 10h30 Cathédrale Saint-Étienne sans inscription

Visite programmée à la fois dans le cadre des journées nationales de l’Architecture et des Semaines d’information sur la santé mentale.

Quelques exemples de lieux de la psychiatrie à Bourges permettront d’appréhender les conséquences de l’architecture sur le bien-être mental et, inversement, en quoi l’architecture est révélatrice de la manière dont la société considère les fous.

La déambulation fera entre 2 et 3 km.

RDV au portail sud de la cathédrale, place Etienne-Dolet

Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Cathédrale de Bourges, inscrite sur la liste de l’Unesco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

Archives municipales et communautaires de Bourges