Cher Façades à croquer Cathédrale Saint-Étienne Bourges, 13 octobre 2023, Bourges. Façades à croquer Vendredi 13 octobre, 09h00, 13h30 Cathédrale Saint-Étienne Sur inscription Un court circuit en centre-ville permettra d’observer quelques façades de Bourges et l’évolution des styles. Suivra un temps de dessin.

RDV devant le portail sud de la cathédrale

A partir du CE2

Cathédrale de Bourges, inscrite sur la liste de l'Unesco.

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

2023-10-13T13:30:00+02:00 – 2023-10-13T16:30:00+02:00

