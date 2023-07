Visite libre et guidée de la crypte de la cathédrale de Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Visite libre et guidée de la crypte de la cathédrale de Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. Visite libre et guidée de la crypte de la cathédrale de Bourges 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Étienne Descendez dans les soubassements de la cathédrale pour découvrir la crypte qui accueille les fragments du jubé et le tombeau du Duc Jean de Berry.

Visite commentée le samedi matin toutes les 30 min et visite libre les après-midi. Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578146 http://www.monuments-nationaux.fr La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La crypte abrite les éléments du jubé, sculpture du XIIIe siècle. L’accès à la tour nord offre un riche panorama sur la ville et ses environs. bus de ville – parkings à proximité immédiate mais marches Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

