La cathédrale en 4 visites ! Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher La cathédrale en 4 visites ! Cathédrale Saint-Étienne Bourges, 16 septembre 2023, Bourges. La cathédrale en 4 visites ! 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Étienne Visites toutes les demi-heures La cathédrale en 4 visites !

4 visites courtes sur l’architecture, la sculpture, les vitraux, à enchaîner ou à déguster individuellement. Pour tout savoir de la cathédrale de Bourges, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248578146 http://www.monuments-nationaux.fr La cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La crypte abrite les éléments du jubé, sculpture du XIIIe siècle. L’accès à la tour nord offre un riche panorama sur la ville et ses environs. bus de ville – parkings à proximité immédiate mais marches Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Bourges Ville d’art et d’histoire Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne Adresse Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Ville Bourges Departement Cher Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Cathédrale Saint-Étienne Bourges

Cathédrale Saint-Étienne Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/