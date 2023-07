Concert orgue et bombarde à la cathédrale de Bourges Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18) Concert orgue et bombarde à la cathédrale de Bourges Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18), 2 septembre 2023, . Concert orgue et bombarde à la cathédrale de Bourges Samedi 2 septembre, 21h00 Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18) 10 € « Ce duo bombarde et orgue (deux instruments qui, a priori, s’opposent mais sonnent finalement à l’unisson) est le symbole parfait d’une rencontre improbable. Il est formé de deux musiciens atypiques, aux parcours différents, dont la rencontre est le fondement d’une complicité qui enrichit chaque année davantage leur répertoire. D’un côté la bombarde, instrument puissant, vouée à la danse et aux fêtes en extérieur. De l’autre, l’orgue, instrument riche en sonorités, associé à l’église et au soutien de la liturgie. Tantôt profanes, tantôt sacrées, les mélodies venues du répertoire breton sont le fondement de leur travail, toutefois enrichies de compositions et d’arrangements personnels. Les deux musiciens explorent aussi de nouveaux horizons par des arrangements de thèmes issus du répertoire classique, et notamment de la musique lyrique. » source : événement Concert orgue et bombarde à la cathédrale de Bourges publié sur AgendaTrad Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18) Place Etienne Dolet

Cathédrale Saint-Étienne, 18000 Bourges, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43761 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T21:00:00+02:00 – 2023-09-03T01:00:00+02:00

2023-09-02T21:00:00+02:00 – 2023-09-03T01:00:00+02:00 stage gascogne Détails Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18) Adresse Place Etienne Dolet Cathédrale Saint-Étienne, 18000 Bourges, France Age max 110 Lieu Ville Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18)

Cathédrale Saint-Étienne, Bourges (18) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//