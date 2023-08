Visite de la cathédrale Saint-Étienne et de sa crypte Cathédrale Saint-Étienne Auxerre Catégories d’Évènement: Auxerre

Yonne Visite de la cathédrale Saint-Étienne et de sa crypte Cathédrale Saint-Étienne Auxerre, 16 septembre 2023, Auxerre. Visite de la cathédrale Saint-Étienne et de sa crypte 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Étienne Entrée libre Venez découvrir la crypte de la cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre avec Hélène Brun. Dernier vestige de l’ancienne cathédrale romane, cette petite église basse située sous le chœur recèle un trésor : des fresques ornant le plafond de la chapelle axiale, dont la représentation du Christ à cheval, la seule connue à ce jour.

En remontant de la crypte, vous pourrez également découvrir, dans une petite chapelle, une partie du Trésor de la cathédrale composé de faïences, émaux, sculptures sur ivoire et bien d’autres notamment une magnifique peinture sur ardoise représentant la mise au tombeau du Christ. Cathédrale Saint-Étienne Place Saint-Étienne, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 51 29 20 https://www.yonne.catholique.fr/paroisse-saint-germain-auxerre parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-17T14:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne Adresse Place Saint-Étienne, 89000 Auxerre Ville Auxerre Departement Yonne Lieu Ville Cathédrale Saint-Étienne Auxerre latitude longitude 47.797639;3.571924

Cathédrale Saint-Étienne Auxerre Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auxerre/