CONCERT – CHICO ET LES GYPSIES – LES PLUS BEAUX CHANTS DE NOEL Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges, 22 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Chico et les Gypsies est un groupe de musique français formé par Chico Bouchikhi, un ancien membre des Gipsy Kings. un groupe musical qui a su fusionner les rythmes envoûtants du flamenco avec des mélodies contemporaines. Ce qui rend leur histoire encore plus fascinante, c’est leur capacité à se produire dans des endroits inhabituels, tels que les églises.

Certaines églises offrent une acoustique exceptionnelle qui met en valeur la musique en créant une atmosphère unique. De plus, jouer dans des églises peut apporter une dimension spirituelle à la performance et à leur musique, créant une connexion intime et une harmonie entre les musiciens et le public comme moyen d’expression de la foi et de la connectivité spirituelle .

L’accueil du public a été exceptionnel lors des quelques dates qui se sont déroulées en église transcendant les barrières culturelles et religieuses au regard des chansons spécialement choisies pour se conformer à l’environnement sacré des lieux qui

nous accueillent.

Avec ce nouveau tour de chant qui présente les plus belles chansons de Noel , Chico et les Gypsies ont réussi à apporter leur musique envoûtante et leur harmonie dans des églises, créant ainsi une expérience unique pour le public et une rencontre entre la musique et la spiritualité. Leur capacité à transcender les frontières et à unir les gens à travers leur musique est une véritable preuve du pouvoir universel de l’art.

Places en vente à l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges. Spectacle assis en placement libre.. Tout public

Vendredi 2023-12-22 20:00:00 fin : 2023-12-22 22:00:00. 48 EUR.

Cathédrale Place du Général de Gaulle

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Chico et les Gypsies is a French music group formed by Chico Bouchikhi, a former member of the Gipsy Kings. A musical group that has fused the haunting rhythms of flamenco with contemporary melodies. What makes their story even more fascinating is their ability to perform in unusual places, such as churches.

Some churches offer exceptional acoustics that enhance the music by creating a unique atmosphere. Moreover, playing in churches can bring a spiritual dimension to the performance and to their music, creating an intimate connection and harmony between musicians and audience as a means of expressing faith and spiritual connectivity.

Audiences have been exceptionally receptive on the few dates we have played in churches, transcending cultural and religious barriers in the face of songs specially chosen to fit the sacred environment of the places that welcome us

environment.

With this new tour featuring the most beautiful songs of Christmas, Chico and the Gypsies have succeeded in bringing their spellbinding music and harmony to churches, creating a unique experience for audiences and a meeting between music and spirituality. Their ability to transcend borders and unite people through their music is a true testament to the universal power of art.

Tickets on sale at the Saint-Dié-des-Vosges Tourist Office. Open seating.

Chico et les Gypsies es un grupo musical francés formado por Chico Bouchikhi, antiguo miembro de los Gipsy Kings. Un grupo musical que ha fusionado los hechizantes ritmos del flamenco con melodías contemporáneas. Lo que hace aún más fascinante su historia es su capacidad para actuar en lugares insólitos, como iglesias.

Algunas iglesias tienen una acústica excepcional que realza la música creando una atmósfera única. Además, tocar en iglesias puede aportar una dimensión espiritual a la actuación y a su música, creando una conexión íntima y armonía entre músicos y público como medio de expresar la fe y la conectividad espiritual.

La respuesta del público en las pocas fechas en las que hemos tocado en iglesias ha sido excepcional, trascendiendo las barreras culturales y religiosas con canciones especialmente elegidas para encajar en el ambiente sagrado de los lugares que

que nos acogen.

Con esta nueva gira en la que interpretan las más bellas canciones navideñas, Chico y los Gitanos han conseguido llevar su música y armonía hechizantes a las iglesias, creando una experiencia única para el público y un encuentro entre música y espiritualidad. Su capacidad para trascender fronteras y unir a la gente a través de su música es un verdadero testimonio del poder universal del arte.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo de Saint-Dié-des-Vosges. El aforo es gratuito.

Chico et les Gypsies ist eine französische Musikgruppe, die von Chico Bouchikhi, einem ehemaligen Mitglied der Gipsy Kings, gegründet wurde. Eine Musikgruppe, die die betörenden Rhythmen des Flamenco mit zeitgenössischen Melodien verschmelzen konnte. Was ihre Geschichte noch faszinierender macht, ist ihre Fähigkeit, an ungewöhnlichen Orten wie z. B. Kirchen aufzutreten.

Einige Kirchen bieten eine außergewöhnliche Akustik, die die Musik hervorhebt, indem sie eine einzigartige Atmosphäre schafft. Darüber hinaus kann das Spielen in Kirchen dem Auftritt und ihrer Musik eine spirituelle Dimension verleihen und eine intime Verbindung und Harmonie zwischen den Musikern und dem Publikum als Ausdrucksmittel des Glaubens und der spirituellen Verbundenheit schaffen .

Die Reaktion des Publikums auf die wenigen Kirchenkonzerte war außergewöhnlich und überwand kulturelle und religiöse Barrieren, da die Lieder speziell ausgewählt wurden, um der heiligen Umgebung der Orte, an denen die Musiker auftraten, gerecht zu werden

zu passen.

Mit dieser neuen Tournee, die die schönsten Weihnachtslieder präsentiert, haben Chico und die Zigeuner es geschafft, ihre bezaubernde Musik und Harmonie in Kirchen zu bringen und so ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum zu schaffen und eine Begegnung zwischen Musik und Spiritualität zu ermöglichen. Ihre Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten und Menschen durch ihre Musik zu vereinen, ist ein echter Beweis für die universelle Kraft der Kunst.

Kartenverkauf im Fremdenverkehrsamt von Saint-Dié-des-Vosges. Sitzende Vorstellung mit freier Platzwahl.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES