Assistez à une présentation exceptionnelle du chantier de restauration de la cathédrale de Nevers par le conservateur des Monuments historiques et à un focus sur les métiers d’art représentés.

Cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers Cloître Saint-Cyr 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté http://www.nevers.fr https://www.facebook.com/cathedraledenevers/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 68 44 60 »}, {« type »: « email », « value »: « museedelafaience@ville-nevers.fr »}] Dominant la butte, la cathédrale de Nevers se caractérise par ses deux absides, témoins de sa longue histoire. La cathédrale romane du XIe siècle, construite sur les fondations carolingiennes, en reprend le chœur tourné vers l’ouest. Des incendies en 1211 et 1308 obligent à reconstruire une nef et un chœur orienté gothiques. L’édifice est complété au XVe siècle par les chapelles latérales de style gothique flamboyant et au XVIe siècle par la tour. Si le bombardement de juillet 1944 a causé d’importants dégâts, il a aussi permis de découvrir les vestiges du baptistère du VIe siècle. Enfin, l’installation de vitraux contemporains inscrit résolument la cathédrale de Nevers dans une perspective d’avenir.

