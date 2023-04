Saint-Yves Cathédrale Saint-Corentin Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Yves Cathédrale Saint-Corentin, 19 mai 2023, Quimper. Saint-Yves 19 et 20 mai Cathédrale Saint-Corentin 10€ tarif plein / 8€ -18 ans / Gratuit -12 ans À l’occasion de la Fête de la Bretagne, Ti ar Vro Kemper innove en 2023 et vous propose 2 journées musicales autour des orgues quimpéroises. Cette Fête de la Bretagne maintenant bien installée dans le calendrier breton a trouvé sa place le 19 mai, date qui célèbre le fameux Saint Yves de Tréguier, patron des avocats et défenseur des pauvres. C’est en s’appuyant sur ces origines mêlant l’histoire, le cultuel et le culturel, que Ti ar Vro Kemper organise la rencontre de la tradition populaire bretonne et de la musique savante de l’orgue en ce mois de mai 2023. C’est bien sûr autour de la formule emblématique du duo bombarde et orgue que se traduira cette rencontre mais aussi à l’occasion d’une conférence, suivie d’un concert hommage à un organiste qui a marqué Quimper de son passage, Gérard Pondaven. Ti ar Vro Kemper est accompagné dans l’organisation de cet événement par la paroisse Saint Corentin, le Likès et ses partenaires habituels. Programme complet :

Vendredi 19 mai, concert bombarde et orgue : André le Meut / Philippe Bataille. 20h30. Cathédrale Saint-Corentin. 10€.

Samedi 20 mai, conférence de Dominique Le Guichaoua sur les orgues du Likès. 17h. Likès. Gratuit.

Samedi 20 mai, concert hommage à Gérard Pondaven avec Olivier Struillou, Gwenaël Riou et Michel Boedec. 20h30. Cathédrale Saint-Corentin. 10€.

