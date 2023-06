Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite guidée de la cathédrale des Trois Apôtres Cathédrale Saint-Claude Chaumont Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Jura Visite guidée de la cathédrale des Trois Apôtres Cathédrale Saint-Claude Chaumont, 16 septembre 2023, Chaumont. Visite guidée de la cathédrale des Trois Apôtres Samedi 16 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-Claude Entrée libre Samedi 16 septembre, de 10h à 11h30, l’Office de tourisme organise une visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Venez percer les secrets de son architecture si particulière et les trésors qu’elle renferme. Cathédrale Saint-Claude Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude Chaumont 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 45 34 24 https://www.saint-claude-haut-jura.com/cathedrale-saint-pierre-saint-paul-saint-andre.html Cathédrale Saint Pierre, Saint Paul, Saint André de la ville de Saint Claude. parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 © Anastasia Cohen Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Jura Autres Lieu Cathédrale Saint-Claude Adresse Place de l'Abbaye, 39200 Saint-Claude Ville Chaumont Departement Jura Age min 4 Age max 99 Lieu Ville Cathédrale Saint-Claude Chaumont

Cathédrale Saint-Claude Chaumont Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/

Visite guidée de la cathédrale des Trois Apôtres Cathédrale Saint-Claude Chaumont 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de la cathédrale des Trois Apôtres Cathédrale Saint-Claude Chaumont Cathédrale Saint-Claude Chaumont 16 septembre 2023