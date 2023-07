Présentation et audition du grand orgue restauré Cathédrale Saint-Bénigne Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Présentation et audition du grand orgue restauré Cathédrale Saint-Bénigne Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Présentation et audition du grand orgue restauré 16 et 17 septembre Cathédrale Saint-Bénigne Libre participation Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le grand orgue de la cathédrale Saint-Bénigne restauré. Une présentation et des auditions sont organisées pour l’occasion. Un concert se tiendra également le dimanche à 18h. Cathédrale Saint-Bénigne 1 Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 14 42 33 58 http://associationcathedraledijon.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Les Amis de la cathédrale Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Cathédrale Saint-Bénigne Adresse 1 Place Saint-Bénigne, 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Cathédrale Saint-Bénigne Dijon

Cathédrale Saint-Bénigne Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/