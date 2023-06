Découvrez Bordeaux sous un nouveau jour du haut de cette tour classée au titre des Monuments historiques Cathédrale Saint-André et tour Pey-Berland Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Pour les Journées européennes du patrimoine, la tour Pey-Berland vous ouvre ses portes.

Réservez votre billet pour une ascension qui vous mènera à une vue panoramique à couper le souffle sur la ville de Bordeaux.

La cathédrale Saint-André est un édifice gothique élevé entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle est dotée de peintures murales du XIVe siècle, d'un ensemble de statues et d'un grand orgue.

La tour Pey-Berland est un clocher du XVe siècle de style gothique flamboyant, isolé de la cathédrale pour ne pas fragiliser ses fondations. Une statue dorée de Notre-Dame d'Aquitaine domine l'édifice depuis 1863.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

