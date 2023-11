Bordeaux et la Renaissance : le trésor Marcadé de la Cathédrale Cathédrale Saint-André Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Kairinos vous propose de découvrir la vingtaine de peintures, uniques dans les collections bordelaises, données par le chanoine Marcadé au trésor de la Cathédrale Saint-André.

Ces merveilleuses œuvres religieuses, souvent très spirituelles, sont mal connues. D’attribution italienne, espagnole, flamande (XIVème-XVIIème), elles permettent de réfléchir l’ouverture sur le monde de la Renaissance à partir des savoirs antiques formels architecturaux, livresques, historiques…

Bordeaux, pendant la Renaissance, est aussi importante que Paris au XVIème, avec son collège de Guyenne humaniste (1533) et les nombreux savants de renom français, portugais, écossais qui y enseignent avec une pédagogie originale (théâtre, philosophie…). Les sources livresques grecques et latines commencent à circuler depuis 1453, l’invention de l’imprimerie par Guttenberg et, à Bordeaux, vers 1580 avec Simon Millanges (éditeur écossais).

Nous nous intéresserons également aux bas-reliefs et aux thématiques du jubé ancien de la cathédrale (années 1530), qui permettent de montrer l’imbrication du profane et du sacré pour penser le monde à l’époque de Montaigne.

[Visite animée par Laurence Gré-Beauvais, historienne d’art et archéologue]

Durée : 1h30 ;

Départ : devant la grille du Portail Royal et du contrefort de Gramont de la cathédrale Saint-André, côté Hôtel de Ville ;

Arrivée : portail Nord de la cathédrale.

Cathédrale Saint-André
Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T11:30:00+01:00

