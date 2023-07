LUMINESCENCE, l’expérience multisensorielle à la Cathédrale Saint-André Cathédrale Saint-André Bordeaux, 20 octobre 2023, Bordeaux.

LUMINESCENCE, l’expérience multisensorielle à la Cathédrale Saint-André 20 octobre – 24 novembre Cathédrale Saint-André Réservation en ligne.

Véritable voyage dans le temps et dans l’histoire de la Cathédrale Saint-André, LUMINISCENCE invite petits et grands à revivre l’émotion originelle, celle qu’ont cherché à susciter ses grands bâtisseurs au XIIème siècle, et surtout celle des millions de personnes qui ont visité ce lieu emblématique au fil des siècles suivants.

C’est notamment dans cette cathédrale qu’ont eu lieu d’historiques mariages, comme celui d’Aliénor d’Aquitaine avec Louis VII en 1137 ou de Louis XIII avec Anne d’Autriche en 1615.

Au programme

Les voix puissantes des choristes, portées par les notes colorées de l’orchestre, résonnent dans l’espace sacré tandis que ses parois s’illuminent et se transforment comme par magie. Les projections subliment les qualités architecturales de la Cathédrale, depuis son emprise majestueuse au sol jusqu’à l’élancement de ses voûtes à plus de 20 mètres de hauteur.

À travers ce spectacle visuel et musical à couper le souffle, les secrets de la Cathédrale sont ainsi dévoilés, mettant en exergue la prouesse architecturale de ses bâtisseurs, ses jeux de lumières envoûtants et son acoustique hors du commun.

En associant vidéo mapping 360 et son spatialisé 3D, LUMINISCENCE offre aux spectateurs une plongée immersive au cœur de l’histoire de ce monument majestueux.

Chaque détail architectural est magnifiquement rehaussé par des projections vidéo, chaque vitrail est sublimé par des jeux de lumière en mouvement, tandis que l’acoustique exceptionnelle de l’édifice exalte l’émotion suscitée par la musique.

