Concert caritatif CHOREJAZZ #6 Cathédrale Saint-André Bordeaux, 22 septembre 2023, Bordeaux.

Concert caritatif CHOREJAZZ #6 Vendredi 22 septembre, 20h00 Cathédrale Saint-André Tarif : 20 € (gratuit pour les -12 ans). Réduit : 10 €.

Chaque année, l’ensemble des acteurs de CHOREJAZZ œuvrent pour dégager du concert caritatif le bénéfice le plus important permettant de remettre un chèque de don de plus en plus important au service D’ONCO-HEMATOLOGIE PEDIATRIQUE du CHU de BORDEAUX dirigé par le Docteur Anne-Notz Carrère et le professeur DUCASSOU.

Fort de son succès grandissant, le comité d’organisation décida de programmer CHOREJAZZ dans un lieu emblématique capable d’accueillir tout type de public, allant des curieux de découvrir le programme musical ou aux passionnés de JAZZ NEW ORLEANS et de GOSPEL.

C’est ainsi que la paroisse Saint André a accepté d’accueillir le 22 septembre 2023 à 20h00 CHOREJAZZ dans la cathédrale mythique Saint André, place PEY BERLAND, offrant 800 places assises.

Cathédrale Saint-André Pl. Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T23:59:00+02:00

