Circuit : « Une histoire d’eau à Bordeaux » Dimanche 17 septembre, 10h00 Cathédrale Saint-André Gratuit. Sur inscription.

À Bordeaux comme ailleurs, l’eau a toujours été structurante dans l’implantation et le développement de la ville. Même si la Garonne est essentielle, c’est autour de quelques sources et des rivières Devèze et Peugue aujourd’hui recouverts, que les premiers habitants se sont installés. Notre parcours dans le vieux Bordeaux jusqu’à la Garonne, évoquera les évolutions des ressources en eau, de leurs usages et de leur quantité et qualité, de l’Antiquité à aujourd’hui en passant par le Moyen Âge et le XIXe siècle.

Cette balade est proposée par l’association Terre & Océan avec le soutien de L’Eau Bordeaux Métropole.

Cathédrale Saint-André Place Pey Berland, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.cathedrale-bordeaux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lagaronnecommenceici.fr/jep2023/3-une-histoire-deau-a-bordeaux/ »}] La cathédrale est bâtie à partir du XIe siècle. Elle contient une nef unique d’origine romane, un chœur gothique du XIVe siècle, trois beaux portails, des peintures murales funéraires, des albâtres de Nottingham, des bas-reliefs, une crucifixion du peintre flamand Jacob Jordaens et des grilles du XVIIIe siècle. La cathédrale est un témoin de mille ans d’histoire bordelaise. Plus récemment la présence des grands orgues et du trésor légué par l’abbé Marcadet, les chapelles et la sacristie restaurés, offrent de quoi s’émerveiller.

Classée au titre des Monuments historiques et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tram A ou tram B. Arrêt hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Musée d’Aquitaine