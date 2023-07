Le pique-nique des chefs – Clôture du financement participatif de la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen Cathédrale Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Le pique-nique des chefs – Clôture du financement participatif de la restauration de l'abbatiale Saint-Ouen

Dimanche 17 septembre, 12h00

Le club des toques rouennaises vous concocte un pique-nique géant et savoureux à partager sur le parvis de la Cathédrale. Parce qu'à Rouen, gastronomie rime forcément avec convivialité.

Clôture du financement participatif de la restauration de l’abbatiale Saint-Ouen.

Dim 17 : à partir de 12h

RDV : Parvis de la Cathédrale

Payant : participation financière dans le cadre de la campagne.

