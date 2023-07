FESTIVAL ORGUE… & COMPAGNIE ! – ORGUE… ET SAXOPHONES Cathédrale Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-Pons-de-Thomières FESTIVAL ORGUE… & COMPAGNIE ! – ORGUE… ET SAXOPHONES Cathédrale Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières, 10 septembre 2023, Saint-Pons-de-Thomières. Saint-Pons-de-Thomières,Hérault Concert de clôture du Festival Orgue…. & Compagnie : le Duo SaxOrgue

Olivier DEKEISTER (Orgue), Fabien CHOURAKI (Saxophone).

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . EUR.

Cathédrale

Place des Tilleuls

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



Closing concert of the Festival Orgue…. & Compagnie: the SaxOrgue Duo

Olivier DEKEISTER (Organ), Fabien CHOURAKI (Saxophone) Concierto de clausura del Festival Orgue…. & Compagnie: el dúo SaxOrgue

Olivier DEKEISTER (Órgano), Fabien CHOURAKI (Saxofón) Abschlusskonzert des Festivals Orgue…. & Compagnie : das SaxOrgel-Duo

Olivier DEKEISTER (Orgel), Fabien CHOURAKI (Saxophon) Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-Pons-de-Thomières Autres Lieu Cathédrale Place des Tilleuls Adresse Cathédrale Place des Tilleuls Ville Saint-Pons-de-Thomières Departement Hérault Lieu Ville Cathédrale Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières

Cathédrale Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pons-de-thomieres/