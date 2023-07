FESTIVAL ORGUE… & COMPAGNIE ! – ORGUE… ET PERCUSSIONS Cathédrale Place des Tilleuls Saint-Pons-de-Thomières, 23 juillet 2023, Saint-Pons-de-Thomières.

Saint-Pons-de-Thomières,Hérault

Concert d’ouverture du Festival Orgue… & Cie : Orgue… et Percussions

le Duo « In cymbali et Organo » – Silvano RODI (orgue), Sonia BORELLA (percussions et « galanteries »).

Cathédrale

Place des Tilleuls

Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie



Opening concert of the Festival Orgue… & Cie: Organ… and Percussion

the Duo « In cymbali et Organo » – Silvano RODI (organ), Sonia BORELLA (percussion and « galanteries »)

Concierto inaugural del Festival Orgue… & Cie : Órgano… y percusiones

el Dúo « In cymbali et Organo » – Silvano RODI (órgano), Sonia BORELLA (percusión y « galanteries »)

Eröffnungskonzert des Festivals Orgue… & Co: Orgel… und Perkussion

das Duo « In cymbali et Organo » – Silvano RODI (Orgel), Sonia BORELLA (Perkussion und « Galanterien »)

